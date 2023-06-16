Kırklareli’nde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle il genelinde toplam 54 bin 441 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle son kez zil çaldı, öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kırklareli Valisi Birol Ekici ve beraberindekiler, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törene katıldı. Ekici ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Üçüncü sınıf öğrencisi Ahmet Barış Zafer, tatilde arkadaşları ile bol bol zaman geçireceğini söyledi.

Öte yandan, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle Kırklareli’nde toplamda 54 bin 441 öğrenci karne heyecanı yaşadı.