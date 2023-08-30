Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Roman İl Eylem Planı çerçevesinde muhtarlara ve ebeveynlere çocuk hakları, uyuşturucu madde kullanımı ve mesleki eğitim konularında eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü Roman İl Eylem Planı ve Aile Eğitim Programı çerçevesinde Kırklareli’nde muhtarlara ve ebeveynlere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çalışma Grubu görevlileri, muhtarlara ve kahvehanelerde oturan ebeveynlere çocuk hakları, uyuşturucu madde kullanımı ve mesleki eğitim konularında aydınlatıcı bilgiler verdi.