Kırklareli’nde aniden bastıran sağanak yağışı sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken zaman zaman dolu da etkili oldu.

Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor. Kent merkezinde aniden batıran yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikinti oluştu. Su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluda etkili oldu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Öte yandan, yağışların aralıklı bir şekilde devam etmesi bekleniliyor.