Süper Lig’in son haftasında Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Kırklareli’nde taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Kırklareli’nde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı. Galatasaray taraftarı ilk olarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Burada çeşitli sloganlar atan taraftarlar, konfeti patlatıp meşaleler ile İstasyon Caddesi’nde yürüdü.

Daha sonra kentte sokaklarında araç konvoyu yapıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.