Babası sokak ortasında kızını dövdü, küçük kız ona insanlık dersi verdi Babası sokak ortasında kızını dövdü, küçük kız ona insanlık dersi verdi

Kırklareli’nde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği görevlilerince, Yayla Mahallesi’nde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Ş.E. isimli şahıs ile suça sürüklenen 18 yaşından küçük H.E. ve İ.S. yakalandı. Ş.E.’nin ikametinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan kamera araştırmasında İ.S. isimli şahsın olayda tüfek ile ateş ettiği görülürken, şahıstan 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.E. ve H.E. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.