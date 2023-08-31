Kırklareli’nde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği görevlilerince, Yayla Mahallesi’nde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Ş.E. isimli şahıs ile suça sürüklenen 18 yaşından küçük H.E. ve İ.S. yakalandı. Ş.E.’nin ikametinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan kamera araştırmasında İ.S. isimli şahsın olayda tüfek ile ateş ettiği görülürken, şahıstan 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.E. ve H.E. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.