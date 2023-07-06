Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a yapılan ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Bakan Bolat'a yapacağı işlerde kolaylıklar ve başarılar dilediklerini belirtirken, Kırklareli merkez ilçede bulunan ve Türkiye'nin Avrupa’ya açılan kapısı olan Dereköy Sınır Kapısı'nın fiziki durumu hakkında bilgiler verdiklerini söyledi.