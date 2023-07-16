Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine 5 ton kavurma gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, deprem bölgesine yardım için Kurban Bayramı’nda hayırsever ve üreticilerden topladıkları 167 küçükbaş ve 13 büyükbaş kurbanlığın kesilmesiyle elde edilen 5 ton 190 kilogram etin kavurma yapılarak küçük paketler haline getirildiğini belirtti. Deprem bölgesi için hazır hale getirilen kavurmalar kamyona yüklendi. Kırklareli Valiliği binası önünde düzenlenen törende edilen duaların ardından kavurma yüklü kamyon yola çıktı.

Vali Birol Ekici, deprem yardımlarının sağlanmasında katkıda bulunan, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Ekici, "Devletimiz, milletimiz ile gönül seferberliği içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ara vermeden bölgenin yaralarının sarılması için her türlü yardım ve desteğe devam edecektir" dedi.