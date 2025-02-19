Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ilçesi ve Demirköy ilçelerinde yağış etkili oluyor.

Özellikle Demirköy ilçesine bağlı Mahya Tepe ile Jandarma Kule mevkisinde kar yağışı etkisini artırarak tipi şeklinde devam ediyor. Yer yer kar kalınlığının 25 santimetreye kadar ulaşıldığı bölgede jandarma ekipleri sürücüleri kış lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.