662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gününde başpehlivanlık müsabakaları nefes kesiyor. Başpehlivan Orhan Okulu, çeyrek finalde yenilerek veda etti.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final günü heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final müsabakaları için hazırlıklarının ardından Er Meydanına gelen 8 başpehlivan, kurada eşleştikleri rakipleriyle kol bağladı. Heyecan dolu anların yaşandığı başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarında rakiplerini yenen 4 başpehlivan yarı finale yükseldi. Başpehlivan Orhan Okulu rakibi Mehmet Yeşil Yeşil’e yenildi.

Yarı finale yükselen başpehlivanlar, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşalan saat 15.40’ta kıyasıya mücadele sergileyecek. Rakiplerini yenen 2 başpehlivan saat 17.40’ta 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olmak için final müsabakası gerçekleştirecek.

Başpehlivana 1 milyon lira ödül verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.