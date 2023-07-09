Edirne’de 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gerçekleştiği Sarayiçi Er Meydanı’nda ağacın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için Sarayiçi’ne gelen vatandaşların altında oturduğu asırlık ağaç aniden devrildi. Ağacın altında kalanları kurtarmak için olay yerindeki vatandaşlar seferber oldu. Polis ekipleri tarafından sıkıştıkları ağaç dallarının altından kurtarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.