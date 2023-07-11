Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 17.’nci düzenlenecek olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 15 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Kartepe’de Kırkpınar Başpehlivan’ı Yusuf Can Zeybek er meydanına çıkacak.

Türkiye Şampiyonlarına ev sahipliği yapan Kartepe Belediyesi, büyük bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Kartepe Belediyesi’nin ata sporumuz olan yağlı güreşleri desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’da Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda yapılacak.

34 başpehlivan

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde düzenlenen güreşlerde 34 baş pehlivan olmak üzere 500 güreşçi er meydanına çıkacak. Kırkpınar Başpehivanı Yusuf Can Zeybek’ın yanı sıra finallerde rakibi olan 2013 Başpehlivanı İsmail Balaban, 2011-2012 Başpehlivan’ı Ali Gürbüz, 2015-2018 Başpehlivanı Orhan Okullu, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Nedim Gürel, Kocaeli Büyükşehir Kağıstspor güreşçisi Faruk Akkoyun gibi birçok isim er meydanında yer alacak.

Kırkpınar’ın rövanşı

2023 yılında yapılan Kırkpınar Yağlı güreşlerinin final mücadelesinde Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban kıyasıya mücadele ettiler. Bu mücadele sonrasında 662. Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu. Bu mücadelesinin rövanşı Kartepe’de yapılacak. Kartepe 17.Yağlı Güreşleri 13 kategoride mücadele edecek. Tüm güreş severleri ve Kartepeli hemşehirlerini davet eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemizin geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerine tüm halkımızı bekliyoruz. 34 başpehlivanın yanı sıra 500 pehlivanımız er meydanına çıkacak” dedi.