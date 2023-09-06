Sosyal medya platformları üzerinden "Deliler Delisi" mahlasıyla yaptığı videolarla gündeme damga vuran ve seçim öncesinde büyük tartışmalara yol açan Muhammed Yakut, İspanya'nın Santander şehrinde yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'de hakkında çıkarılan kırmızı bültenle Interpol tarafından aranan Yakut'un yakalanması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işbirliğiyle gerçekleşti. İspanyol yetkililerle yapılan koordinasyon sonucunda, İspanyol güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi ve Yakut gözaltına alındı.

Muhammed Yakut'un Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Yakut'un Türkiye'ye iadesi için uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, Türkiye'ye iade edileceği belirtiliyor.

Bu yakalama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleşti. Yakut hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma" suçlarından tutuklama kararı verilmişti. Ardından Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yakut'un uluslararası düzeyde aranması amacıyla kırmızı bülten talebinde bulunmuştu. Bu talep, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Sekreterliği tarafından da onaylanarak kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.