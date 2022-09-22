Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam geliyor. Besiciler çiğ süt fiyatı sabit kalınca süt ineklerini tek tek kesime göndermeye başladı.

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam geliyor. Marmara ve Ege'deki besicilerin maliyet hesapları tutmadı. Süt ineklerinin kesilmesine rağmen kırmızı etin kilosuna 5 lira zam geldi.

ZAMLAR KAÇINILMAZ

Maliyetlerin artması nedeniyle et fiyatlarının yeniden zamlanması bekleniyor. Ot ve mısır maliyetinin 400 TL ve 500 TL'den 1.200, 1.500 TL bandına çıktığını belirten üretici zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

TÜSEDAD BAŞKANI AÇIKLADI: KIRMIZI ETE YENİDEN ZAM GELECEK

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ineklerinin kesilmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini aynı şekilde bu durumda da kırmızı etin yeniden zamlanacağını belirtti.

KIYMANIN KİLOSU 160 TL, KUŞBAŞININ FİYATI 170 TL

Kasaplarda kıymanın kilosu 160 TL'ye satılıyor. Bazı zincir marketlerde ve bazı bölgelerdeki lüks kasaplarda kıymanın kilosu 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.