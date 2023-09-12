Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi kırsal ilçelerdeki öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla kırtasiye malzemesi desteğine başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara imkânlar ölçüsünde destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ailelere ve çocuklara olan desteğini aralıksız sürdürüyor.

Ağır ekonomik koşullar nedeniyle ailelerin bütçelerini zorlayan kırtasiye ve çanta alımı konusunda öğrencilere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ESMEK Eğitim Merkezinde dağıtım gerçekleştirdi. Kırsal ilçelerde eğitim gören öğrencilere defter, kalem, cetvel, silgi, boyama setleri gibi okul malzemeleri bulunduran bir çanta hediye eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Büyükerşen’in yeni eğitim öğretim yılında başarı dileğinde bulunduğu kartları da çocuklara iletti.

Çifteler ilçesinde öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden yetkililer, Eskişehir’in diğer ilçelerinde de kırtasiye yardımlarının devam edeceğini belirttiler. Kırtasiye malzemelerinin özellikle bu yıl çok pahalı olduğunu belirten aileler ise kendilerine nefes aldıracak destek nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen ve Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarına teşekkür ettiler.