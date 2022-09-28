İnegöl’de kırsal mahallelerde yol kaplama çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taş desteği sağladığı mahallelerde, İnegöl Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Bahçekaya Mahallesinde 4 km parke taş uygulaması başlatıldı.

Altyapısı tamamlanan kırsal mahallelerde yol kaplama çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taş desteği ve İnegöl Belediyesi’nin işçilik desteği ile son olarak Bahçekaya Mahallesinde 4 km yolun parke taşla kaplanması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taban, burada yaptığı açıklamada kırsal mahallelere yönelik hizmet seferberliğinin sürdüğünü kaydederek; “Büyükşehir kanununun 2014 yılında şehrimizde uygulanmaya başlamasıyla birlikte, merkezde olan hizmetlerin kırsala da ulaşması adına bir çaba başlatıldı. Bu çaba neticesinde 2022 yılındayız ve gerek altyapı üstyapı anlamında ciddi adımlar atılmaya devam ediyor. Köylerimizin ulaşımı, kalkınma anlamında desteklenmesi, şehirleşme anlamında iyileştirilmesi gibi pek çok konu başlığı altında çalışmalar yapıldı. Bugün de Bahçekaya Mahallemizdeyiz. Bizler İnegöl Belediyesi olarak işçiliğini yapıyoruz parke taş kaplama çalışmasının. Parke taşları da Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Devam eden çalışmayı yerinde görmek istedik. Ben bu vesileyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi günlerde ve sağlıklı kullanılmasını diliyorum. Buralar bizim için özel bölgeler. Havasıyla, suyuyla özel alanlar. Buraya doğru dokunuşlarla doğru kullanılmasını sağlayarak vatandaşlarımıza hizmetlerin ulaştırılmasını sağlıyoruz. Burada yaklaşık 4 bin m2 parke taş uygulaması yapılıyor. Birkaç gün içerisinde çalışmayı tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olacağız” açıklamalarında bulundu.