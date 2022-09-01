İnegöl Belediyesi kırsal mahallelerde parke taş uygulamasını sürdürüyor. Son olarak Kınık ve Sarıpınar Mahallelerinde yapılan uygulamaların ardından Özlüce Mahallesinde de parke taş kaplama çalışması başladı.

Merkezde ne varsa kırsal mahallelerimizde de aynı konforu sağlamak adına çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, kırsalda yaşam konforunu arttıracak adımlar atıyor. Bu kapsamda altyapıyla ilgili çalışmaları tamamlanan ve acil ihtiyacın bulunduğu köyler başta olmak üzere planlamalar doğrultusunda parke taş kaplama çalışmaları sürüyor.

Önceki hafta Fındıklı Mahallesinde yapılan parke taş kaplama çalışmasının ardından, geçtiğimiz hafta da Kınık ve Sarıpınar Mahallelerinde parke taş uygulaması yapılarak tamamlandı. Ardından Pazartesi günü itibariyle Özlüce Mahallesinde parke taş çalışması başladı. Kınık Mahallesinde; cami çevresi ve meydanı, köy meydanı, cami avlusu ve 2 sokak olmak üzere toplam 2280 m2 parke taş uygulandı. Sarıpınar Mahallesinde ise okul önü, okul meydanı ve 2 sokak olmak üzere toplam 1840 m2 parke taş uygulandı.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, dün beraberindeki heyetle birlikte Özlüce Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada devam eden çalışmalarda; 3 sokakta parke taş uygulaması yapılırken, toplam 193 metre uzunluğundaki 3 sokakta 1120 m2 parke taşı uygulanacağı ifade edildi. Başkan Taban, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek kısa süre içerisinde Özlüce Mahallesindeki çalışmanın da tamamlanacağını belirterek farklı mahallelerde parke taş çalışmasının süreceğini kaydetti.