Altıeylül Belediyesi bozulan ve yıpranan yollara kilitli parke taşı, bordür döşeme ve kırsal mahallelerde tarla yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pamukçu’da BASKİ tarafından yenilenen altyapı sonrasında üstyapı yenileme çalışmaları da Fen İşleri ekipleri tarafından yapılıyor.

Altıeylül Belediyesi yaşanabilir bir çevre düzenlemesi için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Belediye ekipleri, Merkez ve Kırsal Mahallelere yapılacak çalışmalar içerisinde 400 bin metrekare kilit parke taşı ve 50 bin metre bordür döşeme işlemleri Fen İşleri ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu zamana kadar Cinge, Nergiz, Gökköy, Dişbudak, Beşpınar, Çayırhisar, Dereköy, Çandır, Karamanköy, Dereköy, Paşaköy, Taşköprü,Tayipler ve Pamukçu Mahallelerinde kilitli parke taşı, yol ıslahı, parke taşı öncesi ve tarla yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Hasan Avcı, “Merkez ve Kırsal Mahallelerimizde kilit parke ve bordür döşeme çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarla yollarının da açılması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu zamana kadar 400 kilometre tarla yolu açılma çalışması tamamlandı. 81 kırsal mahallenin tarla yolu açılma işi yaz ayı boyunca sürdürülecek. Geçtiğimiz yıl 920 kilometrelik tarla yolu açım işi yapılmıştı. Bu sene de yaz sezonu bitimine kadar aynı ölçüde kırsal mahallelerin tarla yolu açılma işi gerçekleştirilecek” dedi.