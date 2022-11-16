Büyükşehir yasasıyla birlikte mahalle statüsü kazanan kırsal mahallelerde hizmet atağı sürüyor. Çitli Mahallesinde devam eden parke taş çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Büyükşehir kanunu ile birlikte tüm kırsal mahallelerdeki altyapı başta olmak üzere; içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz gibi birtakım hatların yenilenme çalışması devam ediyor” dedi.

Büyükşehir yasasıyla beraber 2014 yılında mahalle statüsü kazanan köylerde, hizmet atağı sürüyor. Kırsal mahallelerde altyapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde parke taş uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Valiliği iş birliğinde 12 kırsal mahallede 40 bin m2 parke taş uygulaması yapılması adına başlatılan çalışmalarda, 7’nci mahalle olan Çitli’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ÇİTLİ MAHALLESİ ÖZEL BİR BÖLGE

Belediye Başkanı Alper Taban, Salı günü beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Sona gelinen uygulama hakkında açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Şu anda Çitli Mahallemizdeyiz. Tarihi bir mahallemiz burası. Dillere pelesenk olmuş Çitli Maden Suyunun çıktığı mahallemiz. Nihayet itibariyle burada nüfus yoğunluğu açısından, beraberinde bereketli toprakları ve doğasıyla çok özel bir nokta Çitli Mahallemiz” dedi.

Büyükşehir kanunu ile birlikte tüm kırsal mahallelerde altyapı başta olmak üzere; içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz gibi birtakım hatların yenilenme çalışmasının devam ettiğini ifade eden Alper Taban, şöyle konuştu: “Burada da pek çok çalışma tamamlandı. En son doğalgaz hattıyla bölgeyi buluşturmuş olduk. Burada bozulan yollarımız var bu çalışmalardan ve kazılardan kaynaklı. Buralarda hızlı şekilde toparlama çalışmalarını yürütüyoruz.”

12 MAHALLEDEN 7’SİNDE TAMAMLANDI

“Bursa Valiliğimizin de destekleriyle ilave olarak 40 bin m2’lik parke taşı çalışması başlatmıştık. Toplamda 12 mahallede uygulanacak parke taşı çalışması kapsamında şu anda 7’nci mahallemizdeyiz. Daha önce Bayramşah, Olukman, Mezit, Sulhiye, Güney Kestane ve Tüfekçikonak olmak üzere 6 mahallemizde uygulamayı tamamlamıştık. Burada da artık sona geldik. 5 sokakta 4500 m2 parke taşı uygulamasını tamamlamak üzereyiz. Merkezdeki imkanların kırsal mahallelerimizde de olmasını, aynı konfora kavuşmasını istiyoruz. Ben yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada çalışma arkadaşlarımıza, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”