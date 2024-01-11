Kırşehir Belediyesi’nin Park Bahçeler, Ulaştırma ve Destek Hizmetleri birimlerinden oluşan teknik heyeti Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek pek çok belediyenin ilgisini çeken Boztram Tramvay Projesi hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun vizyon projelerinden biri olan Boztram Tramvay Projesi sadece ilçe genelinde değil ülke genelinde de yoğun ilgi gördü. Kendi bölgelerinde böyle bir projeyi hayata geçirmek isteyen belediyeler de Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Proje kapsamında Bozüyük’ü örnek alan Ankara Gölbaşı Belediyesi ve İstanbul Pendik Belediyesi’nin ziyaretlerinin ardından son olarak Kırşehir Belediyesi teknik heyeti de Bozüyük Belediyesi’ne inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kırşehir Belediyesi’nin Park Bahçeler, Ulaştırma ve Destek Hizmetleri birimlerinden oluşan teknik heyeti tarafından projenin güzergâhları, duraklar, ray mesafe ve yerleşimleri, bilet okuma ve ödeme sistemleri incelendi. Ekip tramvayla yolculuk yaparak BOZTRAM hangarında da araç bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.