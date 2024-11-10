Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 10.hafta maçında Bursaspor deplasmanda Kırşehir FSK ile karşı karşıya geldi. Yeşil-Beyazlılar Kırşehir'i 2-1 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti.BURSA (İGFA) - Kırşehir Ahi Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Kırşehir FSK takımıyla Bursaspor’un karşı karşıya geleceği mücadeleyi Erdal Yılmaz yönetirken yardımcılıklarını ise Akın Karabacak ve Çağrıcan Pazarcıklı üstlendi.

Kırşehir FSK - Bursaspor mücadelesi Line TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Mücadele ayrıca Bursaspor’un resmi YouTube hesabından izlendi.