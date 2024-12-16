Yapılan açıklamada, söz konusu kalemde tespit edilen maddenin kanserojen etkiler taşıdığı ve kısırlığa yol açtığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, güvenli olmayan ürünleri belirleyip, her bir marka hakkında kamuoyu bilgilendirmesi yapıyor. 13 Aralık'ta yapılan açıklamada, oyuncak, oda kokusu ve takı gibi 10 ürünün daha piyasadan toplatılacağı duyuruldu. Bu listeye son olarak "Gıpta" markalı uçlu kalem de eklendi. "Gıpta Kids Forest Versatil Kalem" olarak bilinen bu ürünün içeriğinde fitalat tespit edildiği belirtildi.

Fitalatlar, plastik ürünlerin daha esnek ve dayanıklı hale gelmesini sağlamak için kullanılan sentetik kimyasallardır. Ancak bu maddeler, kanserojen risk taşımakta ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Özellikle erkeklerde kısırlığa yol açabileceği de bilinen fitalatlar, sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.