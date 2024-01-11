Yüksek öğrenim sektöründe adam kayırma ve personel alımındaki usulsüzlükler tepkiye yol açarken, resmi bildirimlerde personel alımı konusuna değinildi. İstanbul Okan Üniversitesi'nin resmi gazetesinde yayımlanan fakülte tebliğinde "Özel Durumlar" sütununda kişinin adı doğrudan yer aldı. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde 'adrese teslim atama' yapılmaması maddesine rağmen bir çok kurumun 'tarif ederek' verdiği' ilanlar tepkilere yol açtı.

Birgün'ün haberine göre söz konusu ilanda "Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak" şartları aranırken, bir de kişi ismi yazıldı. Şartlara bir de özel isim yer aldı: Asım Saldanlı.

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