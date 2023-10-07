Kocaeli Büyükşehir’in 13. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını Mutlu Şehir Kocaeli Marşı ile açtı. Kitap severler ilk andan itibaren sevdikleri kitapları almak için fuara geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13.’sü gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını Mutlu Şehir Kocaeli Marşı ile açtı. Kısa süre içinde Kocaelililer tarafından büyük ilgi gören marş, Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gün heyecanına renk kattı.

MUTLU ŞEHİR KOCAELİ MARŞI İLE AÇILDI

Bu yıl 13. kez düzenlenen; Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük Kitap Fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, kitap tutkunlarına kapılarını açtı. Kitap dostları sabahın erken saatlerinden itibaren, 9 gün boyunca Kocaeli Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak olan Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelmeye başladı. Saatler 10.30’u gösterdiğinde 13. Kocaeli Kitap Fuarı, kitap dostları için kapılarını açtı. Vatandaşları girişte güzel bir sürpriz karşıladı. Kongre Merkezi’nin hoparlörlerinden kısa süre içinde Kocaelililer tarafından büyük ilgi gören Mutlu Şehir Kocaeli Marşı verilmeye başlandı. Melodisi ve dinamikliği ile dinleyenleri aynı paydada buluşturan marşa ziyaretçiler de katılarak, hep birlikte söyledi.

KISA SÜREDE BENİMSENDİ

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Kültür-Sanat ve Turizm Sezonun açılışında ilk kez çalınan marş, kısa sürede vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından marşı paylaştı. Marka Şehir Kocaeli’nin sevilen marşını, Konservatuvar Şube Müdürlüğü Çello Eğitmeni ve Oda Orkestrası Şefi Engin Şen besteledi.

HEDEF 1 MİLYON

Bu yılki ana teması Şehir ve Kitap olan 13. Kocaeli Kitap Fuarı, 7-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Kağıttan Dünyaların Keşfine çıkılan kitap fuarında; 750 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Ayrıca Kitap Fuarı’na 390 yayınevi, sahaf ve 102 STK katılacak. Her yıl ziyaretçi rekorları kıran Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 1 milyonu aşkın kitap dostunu ağırlamayı hedefliyor.