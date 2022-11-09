İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği İnegöl Kitap Günleri, tüm coşkusuyla sürüyor. 100’ü aşkın yayınevi ve yazar ile 1 milyonu aşkın kitabın okuyucu ile buluştuğu organizasyon, günde 10 bini aşkın misafiri ağırlıyor.

İnegöl Belediyesi, 2017 yılında ilki düzenlenen İnegöl Kitap Günleri organizasyonunun 6’ncısını kitapseverlerle buluşturdu. 05 Kasım Cumartesi günü kapılarını açan ve 13 Kasım’a kadar sürecek olan 9 günlük kitap şöleni, açıldığı günden itibaren tüm coşkusuyla sürüyor. İnegöl Kitap Günleri kapsamında 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap, 9 günlük organizasyonda kitapseverlerle buluşuyor.

YAYINEVLERİNDEN İNDİRİM KAMPANYALARI

Sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gören Kitap Günleri Fuarı, her gün binlerce misafiri ağırlıyor. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla günde 10 bin öğrenci, ücretsiz olarak fuara taşınıyor. Aynı zamanda bireysel olarak gelen ziyaretçilerle birlikte günlük 10 binin üzerinde kitapsever, yazarlar ve kitaplarla buluşuyor. Aynı zamanda yayınevleri uygun fiyatlarla herkesin kitaba ulaşması adına kampanyalar düzenleyerek yüzde 40’lara varan indirimler sunuyor.

HEM ŞEHRİN HEM GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ İMAR EDİYORUZ

Adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleşen Kitap Günleri etkinliği, MODEF Fuar alanında tüm coşkusuyla devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban da Salı günü Kitap Günleri etkinliğini ziyaret etti. Kitap stantlarını gezen ve yerel yazarlarla buluşan Başkan Taban, devam eden etkinliğe ilişkin de açıklamalarda bulundu. Her yıl daha da geliştirerek Kitap Günleri organizasyonunun sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Taban, “Bizler bir yandan şehrimizi imar ederken, bir yandan da geleceğimiz olan gençlerimizin, evlatlarımızın sağlam temeller üzerinde gelişimlerini sürdürmelerini arzu ediyoruz. Bu noktada 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl 6’ncı kez kapılarını açan İnegöl Kitap Günleri, önemsediğimiz etkinliklerimizden biri. Gençlerimiz, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kitapla buluşturarak, yazarlarımızla bir araya getirerek okumanın önemine dikkat çekiyoruz. Bilimin, ilimin kaynağı olan kitapların her bireyin hayatının bir parçası olmasını arzu ediyoruz. Bu düsturla yetiştirdiğimiz nesiller, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceğinin temelleri olacak” dedi.

İNEGÖL NÖBETÇİ KİTAPHANELERLE DONATILIYOR

İnegöl Kitap Günleri organizasyonunu her gün 10 bin öğrencinin ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Taban, “Öğrencilerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın ailece gelip stantları gezdiğini, kitaplar aldığını görüyoruz. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor ve aynı zamanda motive ediyor. 6’ncısını düzenlediğimiz bu organizasyonların verdiği motivasyonla bizler şehrimizde 3 tane Nöbetçi Kitaphane oluşturduk. Modern kütüphane hüviyetindeki bu mekanlar, öğrencilerimiz ve gençlerimizden de büyük ilgi gördü. Bugün şehrimizde 4’üncü Nöbetçi Kitaphanemizi oluşturma çalışmalarımız sürüyor. Sadece öğrencilerimiz değil, biz tüm vatandaşlarımızın başucunda bir kitap olmasını arzu ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmaktan da vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.