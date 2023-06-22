İnegöl Belediyesi’nin eğitim öğretim döneminin sona ermesi üzerine eski kitapları geri dönüşüme kazandırmak adına düzenlediği “Kitaplar Bisiklete Dönüşüyor” kampanyası sona erdi. 506 vatandaşın katıldığı kampanyada 34 ton atık kitap toplandı. En fazla kitap getiren 20 kişi, hediye bisikletlerini bugün düzenlenen törenle aldı.

İnegöl Belediyesi, okulların kapanmasının ardından öğrencilerin elinde kalan eski ders kitapları başta olmak üzere tüm geri dönüşüm materyallerini ekonomiye yeniden kazandırmak adına “Kitaplar Bisiklete Dönüşüyor” sloganıyla kampanya düzenledi. 6-16 Haziran tarihleri arasında kitap toplama işlemleri gerçekleştirildi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, en fazla kitap bağışı yapan 20 kişiye bisiklet hediye edileceği duyurulmuştu. Toplamda 506 vatandaş kampanyaya katıldı. 10 gün gibi kısa sürede 34 ton atık kitap toplandı. Bu kitaplarla 580 ağacın kesilmesinin önlendiği ifade edildi.

EN FAZLA 673 KG KİTAP BAĞIŞLANDI

Kampanya kapsamında en fazla bağış 673 kg olurken, ödül almaya hak kazanan en düşük kitap bağışı ise 240 kg olarak kayıtlara geçti. Bisiklet almaya hak kazanan 20 kişiye, bisikletleri bugün düzenlenen törenle teslim edildi. İnegöl Belediyesi önünde düzenlenen teslim törenine Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Başkan Taban, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

“ÇEVRE VE TEMİZLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Bisikletlerin teslimi öncesi bir konuşma yapan Başkan Taban, “Kitaplar Bisiklete Dönüşüyor kampanyamızın ödül takdimi için bir aradayız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz İnegöl Belediyesi olarak temizlik ve çevre konusunda belirli ilkeler ve prensipler noktasında çalışmalar başlatmıştık. Özellikle bireysel çöp konteyneri uygulaması ve her haneye geri dönüşüm kutuları dağıtımları yapıldı. Bu ve buna benzer pek çok konu başlığı altında çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların amacı ekonomiye dönüştürülebilecek kaynağı doğru adreslere teslim ederek yeniden ekonomiye dönüşümünü sağlamak. Sadece geri dönüşüm değil; atık yağlardan atık pillere, mavi kapak, tekstil atığı, elektronik atık gibi her alanda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

KİTAPLAR, ÖĞRENCİLERİN YAZ EĞLENCESİNE DÖNÜŞTÜ

Kitaplar Bisiklete Dönüşüyor kampanyasını da öğrencilerin karne aldığı dönemi fırsata çevirmek adına gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Burada amacımız kitapları atık kağıt formunda yeniden geri dönüştürerek öğrencilerimizin elinde kalan geçmiş yılın kitaplarından da katma değer sağlamaktı. Aynı zamanda öğrencilerimize de bir yaz hediyesi, karne hediyesi vermiş oluyoruz. En fazla atık kitap getiren 20 kişiye bisiklet hediye ediyoruz. Bilginin kaynağı kitaplar da bu sayede yazın eğlencenin kaynağına dönüşmüş oluyor.”

34 TON KİTAP TOPLANDI

“Kitaplar 6-16 Haziran tarihleri arasında toplandı. Toplamda 506 vatandaşımız katılım gösterdi. Ben katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bizler de tüm katılan vatandaşlarımız adına Orman Genel Müdürlüğü Vakfına birer adet fidan bağışı da yaptık. Katılan herkesin bir fidanı oldu. Toplamda da 34 ton gibi ciddi rakamda kitap bağışı elde edildi. Bu toplanan kitaplar sayesinde neler elde ettik dersek; 580 adet ağacı kesilmekten kurtardık. 139 bin kWh enerji tasarrufu sağlandı, 6 bin 22 kg sera gazı emisyonu önlendi ve toplamda 85 m3 depolama alanından kazanç sağlanmış oldu.”

Konuşma sonrası bisikletler sahiplerine teslim edildi.

İbrahim Uslu