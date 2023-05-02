İzmir’de onkoloji tedavisi gören çocukları yeniden hayata bağlayacak pek çok eser ve projesiyle öne çıkan KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı), bu kez farklı bir bağışla gündeme geldi.İZMİR (İGFA) -İzmirli yapımcı ve müzisyen, Türkiye-Yunanistan Kültür Sanat Projeleri Yönetmeni Evrim Ateşler, 2 Mayıs günü müzikseverlerle buluşacak son şarkısının tüm tekrar kullanım izin haklarını KİTVAK’a bağışladı.

İzmirli girişimci ve iş insanı Huriye Erman Öztin’ın şiirine yazdığı “Kısmet” adlı besteyi Merve Cesur ile birlikte seslendiren Evrim Ateşler, Amerikalı yapım ve dağıtım şirketi aracılığı ve Exelixi etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanan eserin ses mühendisliği işlemlerinin ise İzmir’in önemli müzik insanlarından Mehmet Ali Özbekli tarafından 4962 stüdyolarında tamamlandığını açıkladı.

Kendi kulvarlarındaki en iddialı isimleri bir araya getiren şarkının, KİTVAK bağışıyla aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüğünü söyleyen Ateşler, “Sevginin gücüyle yaptığımız bu güzel çalışmayı kanser hastalarına kol kanat geren böylesine güzel bir vakıfa bağışlayarak, tüm sanatçı dostlarımıza örnek olmak istedik.” dedi.

İzmirli müzisyen Evrim Ateşler ile Huriye Erman Öztin ve Merve Cesur’un duyarlılığına teşekkür eden KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren ise şunları söyledi:

"Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir faaliyette olan vakfımız, tüm eserlerini, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’ni, Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi’ni, Ege Üniversitesi Konukevi’ni ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki Abdulrezzak Sancak Konukevi’ni hep yüce gönüllü bağışçılarımız sayesinde yaptı. Vakıf olarak gelen her bir kuruşu çarçur etmeden, hep yerinde ve amacına uygun olarak değerlendirmeye çalıştık. O yüzden her bağış bizim için çok kıymetli. Ancak eser telif hakkı gibi bir bağışı ilk kez alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu etti. Evrim Ateşler ve arkadaşlarına minnettarız. Bu tür telif hakkı bağışlarının çoğalarak devamını diliyorum. Sevgiyi, umudu, mutluluğu paylaşmak gerçekten çok güzel. Bağışlarıyla KİTVAK’a güç katan tüm hayırseverlerimize de bir kez daha şükran ve minnet duygularımızı iletmek istiyorum.”