İzmit Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl atıl durumundan kurtararak Çayırköy Mahallesi’nde oluşturduğu Çilek Köyü’ndeki hasat programı devam ediyor. Gelirleri kız çocuklarının eğitimine harcanacak hasat programına katılmak isteyen vatandaşlar için servis kaldırılacak.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye geçtiğimiz Ekim ayında 25 bin çilek fidesi dikmişti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından ekilen fidelerden büyüyen çilekler ilk hasat için hazır hale geldi. İlk hasat geçtiğimiz hafta vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İyi tarım uygulamalarının kullanıldığı bahçeden çilek almak isteyen vatandaşlar, Çayırköy’deki bahçeye gelip istedikleri gibi hasat yapıp topladıkları çilekleri satın alabilecek. Hasat etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar için Yeni Cuma arkasındaki Kur Yapı durağından bugün saat 11.00 ve 14.00’te pazar günü ise 12.00 ve saat 15.00’ta servis hizmeti sunulacak. Çilek tarlası saat 19.00’a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. İyi tarım uygulamalarının kullanıldığı bahçeden çilek almak isteyen vatandaşlar, Çayırköy’deki bahçeye gelip istedikleri gibi hasat yapıp topladıkları çilekleri satın alabilecek. Çilek hasılatı kız çocuklarının eğitimine harcanacak.