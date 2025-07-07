Olay, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3523 Sokak’taki bir apartman dairesinde gece saatlerinde meydana geldi. Aynı evde anneleriyle birlikte yaşayan M. A. ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan ağabey, kız kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden 14 kez bıçakladı. Sesleri duyan komşular eve girdiğinde, Nazife Ateş’in kanlar içinde yerde yattığı, M.A.’nın ise onun üzerinde oturduğunu belirtildi. Komşuların müdahale ettiği sırada çıkan arbedede anne de elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan M.A., polis merkezine götürüldü. genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

M.A.’nın uzun süredir psikolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü, ancak son dönemde tedavisine ara verildiği öne sürüldü. Aile babasının yıllar önce hayatını kaybettiği, genç kızın yaz tatili için İzmir’in Ödemiş ilçesinden ailesinin yanına geldiği öğrenildi.