Bursa’da aralarında husumet bulunduğu kişiyle yol ortasında karşılaşan genç, açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Yaralı da yanında bulunan silahla saldırganlara karşılık verirken, şans eseri kurşunların hedefi bölgedeki vatandaşlar olmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi üzerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Hamdi K. aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden Doğukan A. ile tartışma yaşadı. Doğukan A. ise yanına aldığı arkadaşları ile gittiği Yunuseli Meydanı’nda Hamdi K. ile karşılaştı. Araç içerisinde seyir halindeyken silahına sarılan Doğukan A., arka arkaya tetiğe bastı. Bacağına isabet eden kurşunla yere düşen Hamdi K. taşıdığı tabancayla karşılık verdi. Hızla olay yerinden kaçan saldırganlar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, bacağından vurulan Hamdi K., kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.