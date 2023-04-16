Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre kendisine verilen ana görev alanı olan beslenme grubundaki çalışmalarını 10 il, 107 ilçe bin 422 nokta ve 424 paydaşı ile geliştirerek sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları, ikram araçları, sağlık ve psikososyal destek ekipleri ile her an depremzedelerin yardımına koşuyor. Kızılay, deprem bölgelerinde 3 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile yaraları sarmaya devam ediyor.

Afet Beslenme Platformu üyeleri hizmetlerini 5 Aşevi, 82 ikram aracı, 353 mobil mutfak, 55 mobil fırın, 142 sahra mutfak ile gerçekleştiriyor.

RAMAZAN’DA 3 ÖĞÜN YEMEK DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Kızılay ve Kızılay’ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar günde 3 öğün olmak üzere yaklaşık 264 milyon kişilik sıcak yemek çıkartarak afetzedelere beslenme desteği sağladı.

Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye Ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı kesintisiz devam ettiriyor. Akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde gerçekleştirilirken oruç tutmayan afetzedeler içinde sabah ve öğle yemek dağıtımları aynı noktalarda ve çadır kentlerde yapılıyor. İftar menüsünün yanında afetzedelere sahurluk/kahvaltılık kumanya dağıtılıyor.

AFETZEDELER İHTİYAÇLARINI SOSYAL MARKETLERDEN TEMİN EDİYOR

Kızılay, vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için 11 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtıyor.

Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’de 8 sosyal market faaliyete geçerken bu marketlerden 467 bin 661 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.