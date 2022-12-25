Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun tekerlekli sandalye ihtiyacı, İnegöl Kızılay Şubesi tarafından giderildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden Alay Ergin ve beraberindeki Kızılay Heyeti, burada Okul Müdürü Ömer Kaban ile bir araya gelmiş, okulun eksiklikleri konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu.

Okul idaresinin tekerlekli sandalye talebi üzerine harekete geçen Kızılay İnegöl Şubesi, kısa süre içerisinde tekerlekli sandalyeyi tedarik ederek Okul Müdürü Ömer Kaban' teslim etti.

Tekerlekli sandalyeyi teslim alan Kaban, açıklamalarda bulunarak, "3 Aralık Engelliler Günü'nde okulumuzu ziyaret eden Kızılay Başkanı ve heyeti ile bazı istişarelerde bulunduk. Kendilerine bedensel engelli öğrencilerimiz için tekerlekli sandalye talebinde bulunduk. Kızılay Şube Başkanımız ve ekibi sağolsunlar bu talebimizi yerine getirdi. Ben Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri adına başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin ise, şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyacın olduğu her alanda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için gönüllülerimizle gönüller yapmaya devam ediyoruz. Okulumuzun müdürü Ömer Bey'in talebi üzerine özel çocuklarımız için tekerlekli sandalyeyi tedarik ederek okulumuza getirdik. Kızılay İnegöl Şubesi olarak İnegöl'de gönüllü ordumuz ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz. Bu konuda İnegöllü hemşerilerimizden destek bekliyoruz"