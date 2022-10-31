AK Parti’den istifa ederek Deva Partisi’ne katılan AK Parti 22. Ve 23. Dönem milletvekili Sedat Kızılcıklı’nın rozetini Ali Babacan takmıştı.

GENEL MERKEZ GÖREVİNDEN AYRILDI

Daha sonra Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Kızılcıklı bu görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Teşkilatlara sosyal medya üzerinden gönderilen duyuruda şu ifadeler yer aldı;



Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkanlığında, Teşkilat İşleri Başkanı ile uygulama ve yönetim yaklaşımı konularında bir süredir ortaya çıkan görüş ayrılıklarımızın giderilememesi nedeniyle 26 Ekim 2022 tarihli toplantıda, "Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı" görevimizden ayrıldığımızı kendisine arz ettik, durumu ilgililerin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Ahmet Ergin, Mahmut Sami Topbaş, Merve Mollamehmetoğlu Keleş, Mustafa Satıcı, Sedat Kızılcıklı

ÜYELİĞİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kızılcıklı’nın sadece görevinden istifa ettiği parti üyeliği devam ettiği öğrenildi.