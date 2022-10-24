Kızılcıklı İnegöl'de ki kazada yaralandı

DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa eski Milletvekili Sedat Kızılcıklı kazada yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdullah K. (56) yönetimindeki 16 ALM 917 plakalı otomobil, caddeden karşıya geçmeye çalışan DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa eski Milletvekili Sedat Kızılcıklı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kızılcıklı, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kızılcıklı tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.