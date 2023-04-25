Milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'e katılmak üzere havalandı.İSTANBUL (İGFA) -  TEKNOFEST 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, saat 12.30'da Çorlu Havaalanı'ndan havalandı.

KIZILELMA yaklaşık 45 dakika sürecek uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı'na vardı.

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Bayraktar KIZILELMA, 9. ve 10. uçuş testlerini de dün başarıyla tamamlamıştı.

https://twitter.com/BaykarTech/status/1650598582175637504

SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak.

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının, 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.