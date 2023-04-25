Milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'e katılmak üzere havalandı.İSTANBUL (İGFA) - TEKNOFEST 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, saat 12.30'da Çorlu Havaalanı'ndan havalandı.

KIZILELMA yaklaşık 45 dakika sürecek uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı'na vardı.

Bayraktar KIZILELMA, 9. ve 10. uçuş testlerini de dün başarıyla tamamlamıştı.

https://twitter.com/BaykarTech/status/1650598582175637504

SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak.

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının, 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.