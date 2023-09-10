Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Balıklıgöl Platosunda yer alan Kızılkoyun Çay Bahçesi yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası oldu. Sıcak yaz gecelerinde vatandaşlar, belediyenin çay bahçelerinde serin

bir ortamda vakit geçiriyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi yapıların ön plana çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında betonerme yapılardan arındırılan Kızılkoyun Çay Bahçesi vatandaşların uğrak noktası oldu.

Roma dönemine ait kaya mezarlar ve mağaralar ile Balıklıgöl, tarihi Şanlıurfa Kalesi ve Müze kompleksinin yer aldığı platodaki Kızılkoyun Mağaraları ve Kızılkoyun Çay Bahçesi gece görünümü ile şehre farklı bir estetik kattı.

Kızılkoyun Çay Bahçesi, ışıklandırma çalışmasıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar sıcak yaz akşamlarında Kızılkoyun Çay Bahçesine gelerek serin bir ortamda vakit geçiriyor.

Şanlıurfalı vatandaşlar tarihle iç içi bir ortamın kente kazandırılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.