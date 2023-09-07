Körfez Belediyesi’nin düzenlediği ve 5 takımın katıldığı U13 Kız Futbol Şenliği, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Sporculara madalyalarını ise Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam takdim etti.

Yarımca Sahili’nde bulunan Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen şenliğe, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antrenör Nihat Köksal, STK temsilcileri, sporcu velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Derecelendirmenin olmadığı, dostluğun ön planda tutulduğu şenlikte tüm takımlar birbirleriyle karşılaşma fırsatı bulurken, maçlar sonrasında da madalya töreni düzenlendi. Tüm takımların birinci olarak kabul edildiği şenlikte minik sporcuların madalyalarını Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam takdim etti.

Madalya töreni sonrasında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Ben inanıyorum ki ilerleyen süreçte hepiniz daha ileri seviyeye geleceksiniz. İyi futbolcu olmaktan ziyade iyi sporcu olmak için zorlayın. Ülke sporunun sizin gibi değerli çocuklara ihtiyacı var. İyi sporcu olmaktan asla taviz vermeyin. Bir isteğim de şu; hayatınızın her anında spor sizle beraber olsun. Tabii mutlaka bir tarafında olsun ama sporcu kardeşlerim eğitim hayatlarına da önem verin. İkisi bir birini destekleyen en önemli unsur. İyi bir sporcuysanız, iyi bir öğrenci de olmalısınız. Özel de bir teşekkür Şener Başkan’a etmek istiyorum. Her fırsatta sporun ve sporcunun yanında olmayı başarıyor. Önce Şener Başkanıma sonra da bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Osman Yurt da konuşmasında, "Hocam çok güzel konuştu. Sporcularımızı ve onları destekleyen velilerimizi tebrik ediyorum. Başkanımız il dışında olduğu için gelemedi ama sizlere selamlarını iletti" ifadelerini kullandı.

Körfez Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisindeki suni sahada düzenlenen U13 Kız Futbol Şenliği’ne; Belediye Derincespor, Gebze Kadın Futbol Kulübü, Karşıyaka Koleji, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, Arapçeşme Spor Kulübü katıldı.