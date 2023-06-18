KO-MEK’te genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak ‘Ev Becerileri Atölyesi’ başvuruları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), geçtiğimiz dönem yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz döneminde de ev becerileri kursunu hayata geçiriyor.

Özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan KO-MEK, eğitimin günlük hayatta da sürdürülebilmesi amacıyla farklı branşlarda ‘Ev Becerileri Atölyesi’ açıyor. Ücretsiz olarak faaliyetlerini gerçekleştirecek olan atölyelerde gençlere “Temel Mutfak Becerileri”, “Temel Dikiş Teknikleri”, “Temel Tamir Bakım Onarım Teknikleri”, “Temel İlk Yardım Eğitimi”, “Yabancı Dil”, “Müzik”, “Resim”, “Drama”, “İşaret Dili”, “Güzel Konuşma”, “Robotik Kodlama”, “Takı”, “El Sanatları”, “Akıl ve Zeka Oyunlar”, “Kişisel Bakım” branşlarında eğitimler verilecek.

EĞİTİMLER 3 TEMMUZ-28 TEMMUZ ARASINDA

KO-MEK, ‘Ev Becerileri Atölyesi’ ile genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgileri kazandıracak. Atölyeden 10-18 yaş arasındaki kursiyerler yararlanacak. Eğitimler 3 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında haftanın beş günü ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) saat 10.00-15.00 saatleri arasında verilecek.

KO-MEK, ‘Ev Becerileri Atölyesi’ ile herkesin günlük hayatta karşısına çıkabilecek durumlar için gençleri hazırlayacak. Bu bağlamda KO-MEK, ileride kendi ayakları üzerinde durabilecek, musluğu bozulduğunda tamir edebilecek, söküğünü dikebilecek, karnını doyurabilecek ve aynı zamanda gençlerin sevdiği bir hobisinin olmasını hedefliyor.