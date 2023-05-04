KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler bu kez Gölcük ve Karamürsel ilçe sergileri ile devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), her yıl bahar şenliği havasında düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen ilçe sergilerine Gölcük ve Karamürsel ile devam edildi. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergilerde birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Eşsiz eserlerin yer aldığı sergileri gezen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi.

AÇILIŞA KATILIM YOĞUN OLDU

Değirmendere Kültür Merkezinde geçekleştirilen Gölcük ilçe sergisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert’in yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde “Sosyal Medya Neyimiz Olur”? adlı söyleşi düzenleyen Gazeteci Ersin Çelik konuşmasında, “Telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Öyle bir duruma geldik ki, artık sabah ilk uyandığımızda hemen telefonu elimize alarak çevremizde ne olmuş ne bitmiş öğrenmeye çalışıyoruz. Avrupa’da artık telefon bağımlılığı tedavisi olmak için çok büyük paralar vererek tedavi oluyorlar. Yapay zeka teknolojik ürünler bizim yerimize her şeyi kaydederek hafızasında tutuyor. Sosyal medya uygulamaları da artık hayatımızın bir parçası oldu ama bu tür uygulamalarda ne yazık ki çoğu zaman yalan ve manipüle edilmiş bilgiler sıkça yer alıyor’’ diyerek uyarılarda bulundu.

“KO-MEK BİR REHABİLİTE MERKEZİ”

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefasi ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyorlar. KO-MEK sizler ve bizler için bir aile yuvası gibi artık buralar hem eğitim yeri hem de rehabilite merkezi olarak sizler için hizmet etmeye devam ediyor” diye ifade etti.