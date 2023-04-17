KO-MEK’in 0-72 ay çocuk gelişim kursuna katılan anneler, geleceğe yönelik çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kuruyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) son dönemde oldukça ilgi gören çocuk gelişim branşı eğitimlerine kursiyerlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Bu alanda çalışmak isteyen vatandaşların yanı sıra anne babalar da 0-72 aylık Çocuk Gelişim Eğitimine katılarak çocuklarının gelişimini en güzel şekilde tamamlamak için bu branşa devam ediyor.

0-72 AY ÇOCUK GELİŞİMİ

KO-MEK’te kursiyerler için 0-72 Ay Çocuk Gelişimi Eğitimi kapsamında; çocukların fiziksel gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde ayrıca 0-72 ay çocukların motor gelişim özellikleri ve kişisel gelişimleri, 0-72 ay çocuklarının dil gelişim özellikleri, 0-72 ay çocuklarının sosyal-duygusal gelişim özellikleri hakkında uygun etkinlikler hazırlanıyor.

KO-MEK Dilovası Kurs Merkezi 0-72 aylık Çocuk Gelişim Eğitimi kursuna katılan Derya Öztal, “Çocukların gelişimi ve dünyasını anlamak için bu kursa katılmak istedim. Buraya katıldıktan sonra benim çocukların dünyası üzerinde fikirlerimde değişiklikler oldu. Çocuklara karşı oldukça yanlış davranışlarımız varmış. KO-MEK sayesinde çocuklara karşı olan yanlış tutumlarımızı düzelterek daha doğru eğitimler vermeye başladık” ifadesini kullandı.