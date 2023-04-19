KO-MEK kursiyerleri Ramazan ayında okudukları Kur’an mukabelelerinin duasında Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri de unutmadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) Kur’an-ı Kerim Okuma Kursiyerleri, Ramazan ayında İslam’da önemli bir yeri olan ve 14 asırdır devam eden mukabele geleneğini sürdürüyor.

KO-MEK kursiyerlerinin, kurs merkezlerinde görev yapan Kuran-ı Kerim eğitmenleri eşliğinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren okunan mukabelelerin duasının yapılması da ihmal edilmedi. Yapılan dualarda Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden vatandaşlar da unutulmadı.

Mukabele okumaları Kuran-ı Kerim eğitimi olan tüm kurs merkezinde yapılıyor. Kur’an-ı Kerimi Okuma kursiyerleri Ramazan ayının bitimine kadar okumalara devam edecek. KO-MEK kurslarında kursiyerler tarafından toplamda 550 mukabele okunacak. Mukabele okumalarına Kuran-ı Kerim okuma eğitimi alan tüm kursiyerler katılıyor.

Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle gönüller bir kez daha Kur’an halkalarıyla şenlenirken bu sene Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla farklı bir havada gerçekleştirildi. Yüce kitabımızla birlikte olan gönüller mukabele geleneğiyle bir araya gelip Hatmi Şerif okumanın mutluluğunu hep birlikte yaşadı.