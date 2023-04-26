Her yıl geleneksel hale gelen ve KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı ilçe sergileri bu yıl İzmit ilçe sergisiyle başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine kavuştu. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlk sergisini İzmit’te açan KO-MEK, el emeği göz nuru ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı. Sergide KODELİ projesinde yer alan bilişim teknolojileri kursiyerlerinin hazırladığı birbirinden ilginç teknolojik icatlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İzmit Mevlana Kültür Merkezinde geçekleştirilen sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay’ın yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SOSYAL MEDYA NEYİMİZ OLUR?

Açılış öncesinde “Sosyal Medya Neyimiz Olur”? adlı söyleşi düzenleyen gazeteci Ersin Çelik, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya uygulamalarının hayatımızın bir parçası olduğunu ifade ederek, ‘’Artık öyle bir hale geldik ki telefonumuz yanımızda olmayınca strese giriyoruz. Günümüzün büyük bir bölümünü sosyal medyada harcıyoruz. Ama bu tür uygulamalar çoğu zaman bizlere doğru verileri vermiyor ne yazık ki bu tür uygulamalarda aldatmaca ve yanlış bilgiler sıkça önümüze düşerek bize sunuluyor” diyerek, sosyal medya paylaşımları konusunda dinleyicilerini uyardı.