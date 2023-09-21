KOBİ’ler ile teknoloji tedarikçisi firmalarını bir araya getiren Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı’nın ilki Kocaeli’de gerçekleştirildi. KOBİ’lerin dijitalleşmesiyle ilgili yaşadıkları sorunlar konuşulurken, teknoloji şirketlerinden alacakları hizmetler tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde, Kocaeli Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası ile Gebze Ticaret Odası paydaşlığında, Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirildi. KOBİ’lerle, teknoloji tedarikçisi firmaları bir araya getiren program 20 Eylül günü İzmit ilçesindeki Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirilen konferansta, KOBİ’lerin dijital dönüşümleri odağında dijital iş servisleri, e-ticaret, yenilikçi ödeme sistemleri ve açık bankacılık, dijital pazarlama, ERP’nin bulut dönüşümü, İK süreçlerinde dijitalleşme, yönetilen hizmetler ve daha birçok temada oturumlar gerçekleştirildi. KOBİ’lerin dijitalleşmesiyle ilgili yaşadıkları sorunlar konuşulurken, teknoloji şirketlerinden alacakları hizmetler tanıtıldı. Öte yandan, 86 kategoride 2 bine yakın dijitalleşme ürün ve hizmetinin yer aldığı Akıllı KOBİ uygulaması katılımcılarla paylaşıldı.

"TOBB olarak KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık"

Şirket ve KOBİ’lerin dijital dönüşümü tamamlaması gerektiğini ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, "Gelişen dünyada verimlilik, ölçek ve birlikte çalışma çok kritik konular olarak karşımıza çıkıyor. Artık KOBİ’lerimizin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimli olmaları ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçebilmeleri son derece önemli. Bunun yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. Biz de TOBB olarak KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, daha çok proje geliştirmeye başladık. Bu sorunlara çözüm olmak üzere Akıllı KOBİ Platformu’nu hayata geçirdik. Ben bu çerçevede KOBİ’lerimizi dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılamak ve platformdaki destek mekanizmalarından faydalanmak üzere Akıllı KOBİ’ye ücretsiz olarak kayıt olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Dijital Dönüşüm artık bir ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır"

Dijital dönüşümün asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, "Türkiye’de KOBİ’ler tüm işletmelerin yüzde 99’unu oluşturmakta ve 11,5 milyon istihdam sağlamaktadır. KOBİ’lerimiz için Dijital Dönüşüm artık bir ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. KOBİ’lerimizin dijitalleşme serüveninde, böylesine katılımcı, kapsayıcı ve çok paydaşlı iş birliği ağı olan, TOBB’un bünyesinde hayata geçirilen Akıllı KOBİ platformunu kıymetli buluyoruz" dedi.

"KOBİ’ler ile teknoloji şirketlerini dijital dönüşüm ortak paydasında bir araya getiriyoruz"

TOBB Başkan Danışmanı ve Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Daire Başkanı Hasan Çağlayan Dündar ise, "Dijital dönüşüm TOBB olarak odaklandığımız ana alanlardan biri. Tabii ki dijital dönüşüm sürecine önce TOBB ve Oda-Borsalardan başladık. Üyelerimize sunduğumuz çok sayıda hizmeti dijitalleştirdik. Bununla birlikte, geliştirdiğimiz Akıllı KOBİ Platformu ile Türk iş dünyasının dijital dönüşüm sürecine rehberlik ediyoruz. KOBİ’ler ile teknoloji şirketlerini dijital dönüşüm ortak paydasında bir araya getiriyoruz. Dijital dönüşümü artık yeşil dönüşümle birlikte el almamız gerekiyor. İşte bu vizyonla TOBB Karbon Platformu ile üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Ekosistemi’ni oluşturuyoruz

KOBİ’lerin kalkınmasıyla ekonominin kalkınacağını belirten Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan, "2 sene önce Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu olma vizyonuyla, TOBB ev sahipliğinde Visa’nın ana destekleriyle yola çıkan Akıllı KOBİ, KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini tek bir çatı altında gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kuruldu. Çok yakın zamanda Dijital Dönüşüm Mağazamızı açıyoruz. Bir yandan da çeşitli faaliyetlerle KOBİ’lere dijital dönüşüm eksenin farkındalık ve vizyon sağlamaya, eğitici ve bilgilendirici içeriklerle desteklemeye gayret ediyor, Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Ekosistemi’ni oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin dijital kalkınmasına da destek oluyoruz"

Dijitalleşmenin artık günümüzün gerçeği olduğunu ifade eden Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, "İş sürekliliğini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve rekabet edebilmek için teknolojiye ihtiyaçları her geçen gün artan KOBİ’lerimiz artık dönüşümün bir gereklilik olduğunun farkında. En öncelikli beklentileri ise bu süreci güvenilir bir danışmanla yönetebilmek. Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine destek olma hedefiyle yola çıkan Akıllı KOBİ bu ekosistem için birleştirici ve kapsayıcılığıyla örnek bir platform. İşTurkcell çatısı altında sektörel uzmanlığımız ve güçlü altyapımız sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak finansmandan erişime, buluttan siber güvenliğe uçtan uca ve tek noktadan çözümlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin lokomotifi KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculuklarına eşlik ederken Türkiye’nin dijital kalkınmasına da destek oluyoruz" diye konuştu.

"KOBİ’lerin e-ticaretteki başarısına katkıda bulunmak için buradayız"

KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin ve ticaretin kalbi olduğunu kaydeden ikas CEO’su Mustafa Namoğlu, "Günümüz ticaret ekosistemimin en önemli parçası olan KOBİ’ler, dijital dönüşümde de öncü olma özelliğini taşıyor. Akıllı KOBİ Kocaeli Dijital Dönüşüm Konferansı ise bu yolculukta KOBİ’lere uzman bir rehberlik sağlıyor. Bizler de ikas olarak, dijital dönüşümün iş dünyasına getirdiği yeni fırsatları keşfetmek ve KOBİ’lerin e-ticaretteki başarısına katkıda bulunmak için buradayız. Bu sürece katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" cümlelerini kullandı.

"Müşterilerimizin dijitalleşen dünyaya adaptasyonlarını kolaylaştırıyoruz"

Bu yıl Dijital Dönüşüm Konferansı’nda katılımcılara ilham verecek pek çok konunun bulunduğunu dile getiren Param CSO & Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Finrota Genel Müdürü İlknur Uzunoğlu, "Yenilikçi ödeme sistemleri, finansal hizmetlerin daha erişilebilir, hızlı, verimli ve güvenli olmasına katkı sağlıyor. Sunulan tüm hizmetlerin daha kapsayıcı olması hedefleniyor. Bu noktada Bütünleşik finans sağlayıcısı Param, tüm finansal ürün ve hizmetlerini iş ortakları için daha erişilebilir ve kullanışlı hale getiriyor, uçtan uca finansal çözümler sunuyor. Bugün ParamPOS ile dünyanın her yerinden ödeme alma ve ertesi gün tahsilat imkanı sağlıyoruz. Finrota markamızla online tahsilat ve açık bankacılık çözümleri geliştiriyoruz. Müşterilerimizin dijitalleşen dünyaya adaptasyonlarını kolaylaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Satışlarını artırabilir ve marka bilinirliklerini geliştirebilirler"

Dijital dönüşümün lüks değil, zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Digital Exchange CGO Rinet Hoşol, "Dijital pazarlama, günümüzde işletmelerin büyümesi için en etkili araçlarından biri. KOBİ’ler, dijital pazarlamayı doğru bir şekilde kullanarak hedef kitlelerine daha kolay ulaşabilir, satışlarını artırabilir ve marka bilinirliklerini geliştirebilirler. Akıllı KOBİ tarafından düzenlenen Kocaeli Dijital Dönüşüm Konferansı, KOBİ’lerin dijital pazarlama alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir platform. Biz de Digital Exchange olarak, bu konferansta KOBİ’lere dijital pazarlamanın temellerini ve başarılı olmanın yollarını aktarmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Logo ERP servisleri, işletmelere kolay kullanım ve kolay erişim imkânı sağlayarak rekabette güçlendiriyor"

Gelecek sene 40’ıncı yılını kutlayacak olan LOGO Yazılım’ın, Türkiye’de en fazla KOBİ’ye ulaşan firma olduğunu söyleyen LOGO Yazılım Türkiye Kanal Satış Direktörü Altuğ Özmen, "Bulut teknoloji ile geliştirdiğimiz Logo ERP servisleri, işletmelere kolay kullanım ve kolay erişim imkânı sağlayarak rekabette güçlendiriyor. Aylık veya yıllık abonelik yöntemi ile hızlıca kullanıma alınan bulut servisler, herhangi bir sistem veya kurulum yatırımı gerektirmeden güvenli bir şekilde bulut ortamında kullanıcılarla buluşuyor. ERP çözümlerinde uzun yıllardır en çok KOBİ’ye ulaşan şirket olarak, dönüşüm yolculuğunu konuşmak için önemli bir platform sağlayan Akıllı KOBİ Kocaeli Dijital Dönüşüm Konferansı’nın destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Dijitalleşme KOBİ’lerin gelecekleri için yapabilecekleri en güçlü yatırımlardan birisi"

Global pazarda rekabet etmek için dijitalleşmensin şart olduğunu belirten Gizem Güneşdoğdu, "Günümüzde neredeyse anlık olarak gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve bu istikamette değişen piyasa şartları dolayısı ile dijitalleşme KOBİ’lerin gelecekleri için yapabilecekleri en güçlü yatırımlardan birisi haline geldi. Akıllı KOBİ Kocaeli Dijital Dönüşüm Konferansı bölgeler bazına inerek, dijital dönüşüm yolculuklarında KOBİ’lere yol haritalarını hazırlamaları ve dijital dönüşüm senaryolarını uygulamaları konusunda çok büyük destek sağlayan adımlardan birisi oldu. Bu konferansta yer alarak, KOBİ’lerin dijital dönüşümü nasıl avantaja çevirebileceklerini paylaşıyor olmaktan ve büyümelerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Dijitalleşmenin KOBİ’ler için rekabet avantajı oluşturmakta kritik olduğuna inanıyoruz"

Dijital dönüşüm çalışmalarıyla ilgili büyük bir heyecan duyduğunu söyleyen Eclit KOBİ İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Orçun Akın ise "Akıllı KOBİ, teknoloji tedarikçileri ile KOBİ’leri buluşturarak, KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyen önemli bir platform. Biz, dijitalleşmenin KOBİ’ler için rekabet avantajı oluşturmakta kritik olduğuna inanıyoruz. Akıllı KOBİ’nin liderliğinde düzenlenen Kocaeli Dijital Dönüşüm Konferansı’nda işletmeler için yönetilen hizmetlerin sağlayacağı maliyet ve rekabet avantajlarını vurgulamaktan memnuniyet duyduk" şeklinde konuştu.

Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, ikas, Param, Digital Exchange, Logo Yazılım, BIS Çözüm ve Eclit firma temsilcileri katıldı.