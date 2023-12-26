Ünlü şarkıcı Murat Divandiler, sahne adıyla bilinen "Kobra Murat," Belçika dönüşünde acı bir olayla karşılaştı. Sanatçının bağırsağı, geçirdiği rahatsızlık sonucu çatladı. Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Kobra Murat, hayranlarına sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı.

"Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat sürecine gireceğim" diyen Kobra Murat, ameliyatın oldukça ağır geçeceğini ve bir ay süreceğini belirtti. Şarkıcı, hayranlarından helallik istedi. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Bağırsağım çatladı, ameliyatım ölüm tehlikesi içeriyor. Bu süreçte dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Helallik istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat, daha önce bir televizyon programında yaptığı "18 kilo altınım var" açıklamasıyla da gündeme gelmişti. Ancak şimdi yaşadığı sağlık sorunu, ünlü şarkıcının hayranlarını endişelendirdi.