Koç Üniversitesi’nin “29. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni” Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Bin 659 lisans ve lisansüstü mezununun diploma aldığı tören, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, Prof. Dr. Metin Sitti, Mütevelli Heyet ve Danışma Kurulu Üyeleri, akademisyenler, 2023 mezunları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Küresel iş dünyasının önde gelen isimlerinden, İngiltere Kraliçesi tarafından 2013 yılında şövalyelik unvanına layık görülen yatırımcı Sir Michael Moritz’in konuk konuşmacı olduğu törende Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, “Bundan 100 yıl önce öyle bir güneşle aydınlandı ki ulusumuz, o ışık bizim rehberimiz oldu. Tam 100 yıldır Cumhuriyetimizden aldığımız ilham sayesinde ülkemiz gelişti, ilerledi, yeni ve güçlü nesiller yetiştirdik” dedi.

Okul birinciliğini, Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Bölümlerini başarıyla tamamlayan Antakyalı Arda Tiftikçi ise “Konuşmamı depremden maalesef çokça etkilenen doğup büyüdüğüm memleketim Antakyama ve depremde hayatını kaybeden en yakınlarım teyzem Nilgün Mısırlı’ya, anneannem Hayriye Mısırlı’ya, canım kuzenim Ece’ye, eniştem Nuri Gülen’e, halam Alev Safa Yapar’a ve eşi Murat Ali Yapar’a adamak istiyorum” dedi.

Törende yatırımlarıyla dünyanın en başarılı teknoloji şirketlerinin gelişimine yön veren Sir Michael Moritz’e küresel ekonominin gelişimini 21. yüzyıla damga vuracak şekilde etkilediği için şeref doktorası takdim edildi.