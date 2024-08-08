AK Parti'nin önde gelen isimlerinden ve AK Parti'nin kurucularından olan eski dışişleri Bakanı Yaşar Yakış Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

85 yaşında hayata gözlerini yuman Yaşar Yakış sevenlerine üzdü.

Yaşar Yakış AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıdır.

Yaşar Yakış uzun zamandır Özel Güven hastanesine tedavi görüyordum 85 yaşında hayata gözlerini yuman Yaşar Yakış eski diplomat 19 Kasım 2002 14 Mart 2003 tarihleri arasında dışişleri bakanlığı yapmıştır. 2001 yılında dışişleri bakanlığı'ndan emekli olanakış AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı partinin genel başkan yardımcılığı ve merkez karar yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi 3 Kasım 2002'de düzenlenen genel seçimlerde Düzce milletvekili seçilen Yakış 18 Kasım 2002 tarihinde dışişleri Bakanı olarak atandı ancak daha sonraki hükümet değişikliğinde bu görevi Abdullah gül'e devretti