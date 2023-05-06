İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve İnegöl Belediyespor Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa, Bursa 2.’si olarak 7-9 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek olan Play-Off müsabakalarında mücadele edecek olan ekibe moral ziyaretinde bulundu.

Kocaağa, Yıldız Erkekler voleybol takımının İnegöl Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanı ziyaret ederek oyuncularımıza baklava ikramında bulundu.

Play-Off’ maçlarında oyunculara başarılar dileyen Kocaağa, şunları söyledi:

“Öncelikle Bursa 2.’si olarak Play-Off’lara kaldığınız için sizleri tebrik ediyorum. İnşallah Eskişehir’de Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank, Atasev, Es Spor, Altekma ve KYZ Spor’unda katıldığı Play-Off müsabakaları sonucu ilk 2 sırada yer alarak son 16 takım arasına kalırsınız. Sizlere şampiyonluk yakışır. Sizlere Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Alper Taban’ın da selamlarını getirdim. Bizler sizlere güveniyoruz ve şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM USLU