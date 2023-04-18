Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay’da inşa ettiği çadır kentte çifte bayram yaşanacak. Büyükşehir, Defneli çocukların bayram heyecanını yaşaması için her ayrıntıyı düşündüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanını, asrın felaketini yaşayan Hatay’ın Defne ilçesindeki çocuklarla birlikte yaşayacak.

23 Nisan heyecanına heyecan katacak etkinlikler, 20-23 Nisan tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin depremin ilk günlerinden itibaren kurduğu Defne’deki çadır kentte gerçekleştirilecek. Çocuklar bu sayede çifte bayram yaşayacak.

HER ŞEY DEFNE’DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için uzun zamandır titizlikle çalışıyor. Büyükşehir’in afetin ilk günlerinden itibaren yardım ve kardeşlik elini uzattığı Defne, 23 Nisan’da çocuk sesleriyle dolup taşacak.

Hatay’da gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 21-22-23 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramıyla birleştirilmiş 3 günlük bir organizasyon yapılması planlandı.

Organizasyon için çadır kentte bir performans sahnesi kurulacak ve uygun alanlara şişme oyun grupları yerleştirilecek. Program boyunca animasyon ekipleri, çocuklar için renkli gösteriler gerçekleştirecek.

Ayrıca ikramlıklar dağıtılacak.