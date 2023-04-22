Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sevilen sunucu Lemi Filozof ve çocuk ozanı Onur Erol’u bayramda Defneli çocuklarla bir araya getirdi. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne’de kurduğu Çadır Kentte bayramın birinci günü çocukları sevilen sunucu Lemi Filozof ve eğitici şarkıların sahibi Onur Erol ile buluşturdu. Burada düzenlediği etkinliklerle çocukların gönlüne dokunan Büyükşehir, miniklerin sevdiği sanatçılarla eğlenmesine de vesile oldu. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nın bir arada kutlandığı Çadır Kentte çocuklar Lemi Filozof ile oyunlar oynayıp, Onur Erol’un söylediği neşeli şarkılarla da coştu. Çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

ÇOCUKLARIN “LEMİ ABİSİ”

Oyuncu, yazar ve sunucu Lemi Filozof, Defne Çadır Kentte kalan çocuklara keyifli zamanlar geçirtti. Büyükşehir’in, “Bi Dünya Eğlence” adıyla gerçekleştirdiği etkinlikte miniklerle yan yana gelen Lemi Filozof, çocukların eğlencesine eğlence kattı. Program sonunda Lemi Filozof Büyükşehir’in temin ettiği ‘Lemi Abi ve Zuzi Uzay Macerası’ adlı ilk çocuk roman kitabını Defneli çocuklar için imzaladı. Duygu ve düşüncelerini de paylaşan Filozof, “Buradaki yardımların devam etmesini istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Defne’de canla başla çalıştığını gördük. Hem duygulandım hem de gururlandım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çocukların yüzünü güldürebiliyorsak bu bize yeter” dedi.