Kocaeli Büyükşehir’in Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak projesi Başiskele Termal Tesis, hizmete girdiğinde çok sayıda misafiri ağırlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri değerlendirerek, kentin turizm potansiyelini öne çıkaracak yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Başiskele ilçesine kazandıracağı Termal Turizm Tesisinde inşaat çalışmalarına devam ediyor. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde 3 blok olarak yapımı devam eden tesiste hızlı bir ilerleme kaydediliyor.

TERMAL HAVUZLAR, DİNLENME ALANLARI

Kocaeli’nin turizm yönünü ön plana çıkartacak Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam ediyor. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.

BÖLGEYE TURİST AKACAK

Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında çok sayıda misafiri ağırlayacak. Böylece Kocaeli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek turizm potansiyelini daha da artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Başiskelesi’ne kazandıracağı Termal Turizm Tesisi ile bölgenin turistik çekiciliğini daha da yükseltmeyi hedefliyor.

İNŞAAT HIZLI İLERLİYOR

Başiskele Termal Tesis inşaatı hızlı ilerliyor. C blok -3. katın şap uygulama işlemini tamamlayan yüklenici firma, duvar kaplama ve mekanik cihaz montajına devam ediyor. B blokta ise temel betonu atıldı. -4.00 kotu döşeme kalıbı kuran ve demir donatı montajına başlayan ekipler, A blokta temel altı yalıtım katmanlarını tamamlayıp temel betonu döktü. Yüklenici firma çalışanları aynı şekilde su deposu perdelerinin beton atma işlemini de tamamladı.10 bin 621 metrekare alanda inşa edilen tesisin en kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor.