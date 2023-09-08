Kocaeli Bilim Merkezi’nin TEKNOFEST’te sergilediği “Bilim Şov” etkinliği yoğun ilgi gördüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilmiş bir proje olan Kocaeli Bilim Merkezi, Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yerini aldı.

Ankara Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleşen 8. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ziyaretçiler, Kocaeli Bilim Merkezi’nin projelerine tam not verdi.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİNE ÖVGÜ

Kocaeli Bilim Merkezi gerçekleştirdiği atölye ve bilim gösterileri ile katılımcıları kendine hayran bıraktı. Milyonlarca kişinin katıldığı TEKNOFEST’te Kocaeli Bilim Merkezi standı binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kocaeli Bilim Merkezi’nin “Bilim Şov” etkinliğine katılım sağladı. Ziyaretçiler, Kocaeli Bilim Merkezi’nin gerçekleştirdiği atölye ve bilim gösterilerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.